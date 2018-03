Asteiner Beer Xperience: driedaagse ode aan het speciaalbier

DJ/producer Bart Claessen wint Buma Award met melodie van zeventien jaar oud

7 maart EINDHOVEN – De Astense producer Bart Claessen heeft afgelopen weekend een Buma Award ontvangen voor de hit Up Till Dawn. Het nummer is deels door hem geschreven; het is gebaseerd op zijn compositie On The Move, dat in 2001 tot de achtste plaats in de Top 40 reikte. ,,Heel bijzonder en apart dat je zeventien jaar geleden een melodie bedenkt, die nu in 2018 een prijs wint”, zegt Claessen, die tegenwoordig in Weert woont.