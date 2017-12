Asten investeert 10 miljoen in scholen en kinderopvang

ASTEN - Het zijn bedragen die hoogstzelden voorbijkomen in de gemeente Asten. De komende jaren wordt maar liefst dik tien miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwbouw van twee scholen (bij Varendonck en Loverbosch), renovatie van de basisscholen Voordeldonk en Toverkruid Ommel en nieuwe locaties voor kinder- en peuteropvang, blijkt uit een raadsvoorstel van het gemeentebestuur.

Het aantal scholen in het 'rijkelijk bedeelde' Asten gaat terug van zeven naar vier. Vijf onderwijsgebouwen in Asten worden binnen vijf jaar gesloten, bleek eind oktober al tijdens een presentatie van de gemeente en schoolbesturen Prodas en Platoo. Maatregelen die genomen worden vanwege het verwachte, krimpende leerlingaantal van 997 in 2031.

Tijdens de presentatie werd niet dieper ingegaan op de financiële cijfers. Dat gebeurt nu alsnog. Zo blijkt de nieuwbouw voor de scholen nabij het Varendonck College (Prodas) en in nieuwbouwwijk Loverbosch (Platoo) 4,5 miljoen euro te kosten. De renovatie plus uitbreiding van basisschool Voordeldonk kost naar verwachting 3,4 miljoen euro. Andere kosten zijn renovatie van de school in Ommel (drie ton) en bijkomende kosten (twee ton).

Het doel van Asten is om binnen het beschikbare budget van 8,5 miljoen euro te blijven. ,Wanneer dit niet mogelijk blijkt wordt eerst gekeken naar mogelijke bezuinigingen in het programma van eisen. Tevens wordt gekeken naar de investering in duurzaamheidsmaatregelen en de mogelijke voordelen daarvan', schrijven B en W.

Bij deze rekening moet wel meteen bijgezegd worden dat een deel terugverdiend wordt met de verkoop van grond op de vijf vrijkomende schoollocaties. Daar kunnen wellicht in de toekomst woningen op komen. Verkoop levert naar verwachting zo'n twee miljoen euro op.