Asten wacht op oplossing zorgtekort

Asten loopt onder meer jaarlijks enkele tonnen zorggeld mis vanwege efficiënt medicijngebruik. Diverse ministeries hebben deze langslepende kwestie al bekeken, maar extra financiering vanuit Den Haag is voorlopig nog niet in zicht. Op zijn vroegst over twee tot drie jaar wordt duidelijk of Asten compensatie krijgt, bleek dinsdagavond bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

In het verleden werd het verwachte zorggeld vanuit het rijk nogal eens rooskleurig voorgesteld. Dat is dit keer niet gebeurd, constateerde het CDA opgelucht. ,,Een meer reële kijk zien we nu terug in de Voorjaarsnota. Ook na kritiek vanuit de provincie”, zei John Bankers over ‘Het zorgenkindje van Asten’. ,,Het beheersbaar krijgen van deze kosten is de grootste opgave van de komende jaren.”

Ook Algemeen Belang pleitte voor structurele oplossingen om de zorgtekorten snel terug te dringen. ,,Wanneer er een daling in cliëntaantallen is waar te nemen dient dit ook zijn uitwerking te hebben op de formatie”, noemde fractievoorzitter Frans van Helmond als voorbeeld.

Verder kwamen gisteravond enkele wensen en irritaties van partijen voorbij. Die waren nogal verschillend van aard. Zo wil oppositiepartij VVD dat de aanleg van een rotonde op de Heesakkerweg-Beatrixlaan, ter hoogte van het nabijgelegen sportpark 't Root en het Varendonck College, uitgesteld moet worden. ,,Deze rotonde voegt op dit moment weinig verkeersveiligheid toe", zei Ton van Egmond. ,,Wij willen voorstellen dit wederom te bekijken op het moment dat we het openbaar gebied rondom de school gaan aanpassen.”

Coalitiepartij Leefbaar Asten uitte opmerkelijke kritiek op het Burgemeester Ploegmakerspark. ,,Dat park is een trieste, onsamenhangende verzameling bomen en verdient een opwaardering", concludeerde fractievoorzitter Math Vankan. Hij wil hier aandacht voor bij het opstellen van een nieuw plan over het groen in Asten. Zijn voorstel kreeg unanieme steun.

PGA vroeg verder om inventarisatie van alle speelplekken. Asten gaat terug van zeven naar vier basisscholen en dat betekent minder schoolpleinen waarop kinderen kunnen spelen. Ingrid Welten wil weten waar die verloren ruimte gecompenseerd wordt.