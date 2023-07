Asten zet niet meer jaarlijks geld opzij voor grote burgerinitiatieven, maar blijft ze ondersteunen

Verpleeg­kun­di­ge adviesraad voortaan verplicht; ‘Zorgmede­wer­kers moeten leren voor hun vak op te komen’

HELMOND - Het Elkerliek Ziekenhuis vormt een goed voorbeeld van hoe een zorginstelling ruimte biedt aan zeggenschap van medewerkers over de zorg. ,,En zo zullen er veel zorgorganisaties volgen. Want vanaf 1 juli is dit wettelijk verplicht.”