Astenaar krijgt tbs met dwangverpleging nadat hij moeder en haar dochter half jaar lastigviel

met video Een jerrycan, een sigaret en een vuurbal: zo gingen brandstich­ters bij opvang vluchtelin­gen in Someren te werk

SOMEREN - Een enorme flits en een paar seconden later de vlammen die om zich heen slaan. Dat is te zien op beelden die de politie heeft gedeeld van het tweetal dat brand stichtte bij kampeerboerderij De Hoof in Someren. Op die plek zouden enkele dagen later 450 vluchtelingen ondergebracht gaan worden.

16:52