Astenaren krijgen inspraak bij plaatsing laadpalen

Helmond kan volgens huishoud­boek­je een stoot hebben, maar ‘gaat zeker niet alles zelf betalen’

HELMOND - Helmond duikt in 2026 in de min als het Rijk niet met extra geld over de brug komt voor alle extra taken die gemeenten moeten uitvoeren. Wethouder Financiën Martijn de Kort vindt desondanks dat het huishoudboekje van de stad in orde is.