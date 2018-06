‘Astens Spel Zonder Grenzen al 20 jaar mooiste weekend van het jaar’

VIDEOASTEN - Van een festijn waar iedereen elkaar kent is het Astense Spel Zonder Grenzen inmiddels gegroeid tot een mega-evenement dat uniek is in de ruime regio. Het succes van Spel Zonder Grenzen (SZG) lijkt na 20 jaar nog steeds niet gekeerd.

Ruim duizend deelnemers wagen zich deze 20ste editie aan zestien luchtkussen- en waterspelen, variërend van een metershoge trapeze, watervolleybal tot ‘Te Land Ter Zee en In de Lucht’-achtige spellen. Ter gelegenheid van het jubileum zijn ook twee spellen van weleer uit het stof getrokken: de fameuze grote bal en de kamelenrace. Met 96 vaste teams zit het evenement al jaren tot de nok toe vol. Om hun plekje niet kwijt te raken kiezen vrijwel alle teams ervoor om jaar in jaar uit terug te komen.

Tekst loopt door na de foto's.

Volledig scherm Astens Spel Zonder Grenzen. © Carla van Loon

Volledig scherm Astens Spel Zonder Grenzen. © Carla van Loon

Idioot

Team De Wit behoort bijna tot het SZG-meubilair. ,,Spel Zonder Grenzen is gewoon een van de mooiste weekenden van het jaar”, vindt teamcaptain Leon van den Brand die met zijn team alle twintig edities heeft meegedaan. Dit jaar strijdt Team De Wit met hun slogan ‘Originaltijd’ voor de originaliteitsprijs. Iedereen mag op de foto voor de Wall of Shame in de teamkledij van de afgelopen 20 jaar. ,,We wonnen de originaliteitsprijs al voordat hij officieel bestond, omdat we de enigen waren die zo gek waren om er als een idioot bij te lopen”, vertelt Van den Brand.

Volledig scherm De Wall of Shame. © Carla van Loon

Als een van de weinige teams streeft ook Team Vrouwkes naar de originaliteitsprijs. De in het roze geklede teamleden trakteren bezoekers op een roze koek met verjaardagskaarsje erin. ,,We moeten het echt niet hebben van onze sportieve prestaties. Dit is het vijfde jaar dat we meedoen en we zijn altijd tussen plek 80 en 90 geëindigd”, vertelt Aniek Wolters.

Tekst loopt door na de foto.

Quote Je moet echt niets plannen tijdens Spel Zonder Grenzen, want dan komt er helemaal niemand Bente Teunissen

Volledig scherm Astens Spel Zonder Grenzen. © Carla van Loon

Groot kruis

Meer ambitie heeft het team ‘Faster than the speed of love’. Hun wens is om beter te scoren dan de 16de plek van vorig jaar. In hun agenda staat elk jaar weer een groot kruis door het weekend van SZG. ,,Je moet echt niets plannen tijdens Spel Zonder Grenzen, want dan komt er helemaal niemand”, zegt teamlid Bente Teunissen. ,,Het is altijd super gezellig. Overdag samen bikkelen en ’s avonds met elkaar feesten.”

Dat is ook de ervaring van Jörgen Cornelis die al vijftien jaar heeft deelgenomen met Team Superstoer. ,,Spel Zonder Grenzen is een grote familie en grote gezelligheid. Elk jaar kom je weer dezelfde mensen tegen”, vertelt hij. Als ‘oudjes’ gaan ze wat voorzichtiger over de banen dan de achttienjarigen. ,,Het spel is ons niet waard om ons echt te blesseren, maar eenmaal op de baan worden we toch weer fanatiek”, is zijn ervaring. Een top-50-plek moet er volgens hem wel inzitten.