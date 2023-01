Astense Erik (23) tegen koningin over mentale gezondheid: ‘nog een kloof tussen de jongeren om wie het gaat, en bestuurders’

UTRECHT/ASTEN - 15-jarigen die met een burn-out thuiszitten, dat is extreem. Koningin Máxima sprak daarom over de mentale gezondheid onder jongeren in Utrecht. Ook Erik Bukkems uit Asten schoof aan.

Van wachtlijsten van veertien maanden in jeugdzorg waardoor je uit huis moet en je baan verliest tot vier zelfdodingen binnen een jaar bij één studentenvereniging. Isolement, eenzaamheid, faalangst, prestatiedruk, gelddruk. Heftige verhalen die woensdag ter sprake kwamen in buurtcentrum Sterrenzicht in Utrecht.

Mentale problemen

Daar bracht koningin Máxima een werkbezoek aan een inspiratielab, een laagdrempelige inloopvoorziening voor jongeren. Ze luisterde vooral naar verhalen uit het veld.

Máxima is erevoorzitter van Mind Us, een stichting die zich richt op het bevorderen van mentale gezondheid en het voorkomen van mentale problemen bij jongeren tussen 12 en 27 jaar. Ze heeft van dichtbij gezien wat mentale problemen, die vaak in de jeugdjaren ontstaan, kunnen doen. Ze verloor in 2018 haar depressieve zus Inés aan zelfdoding.

Wethouder Guus Beenhakker van de gemeente Oosterhout, die net zo'n inspiratielab wil opzetten, nam ervaringsdeskundige Erik Bukkems (23) uit Asten mee naar de ontmoeting met de koningin. Vanwege zijn ervaring met een soortgelijk voorziening in Someren mag Bukkems zich straks ook gaan bemoeien met de vormgeving van het Inspiratielab in Oosterhout.

Een buitenbeentje

Bukkems: ,,Ik zat vanwege een taalachterstand van mijn 5de tot mijn 15de op speciaal onderwijs. Ik voelde me een buitenbeentje. Wilde normaal zijn, maar ik zat iedere dag in het leerlingenvervoer tussen gehandicapte kinderen. Dat doet iets met je, zeker toen ik ook het label autisme kreeg. Je staat op een gegeven moment gewoon altijd 3-0 achter.”

Volledig scherm Koningin Máxima tussen Utrechts burgemeester Sharon Dijksma en de Oosterhoutse wethouder Guus Beenhakker in. © ANP

Bukkems ‘stapelde’ en heeft inmiddels de havo afgerond, een mbo 4-opleiding marketing en communicatie en een tweejarige hbo-studie ondernemerschap en retailmanagement. Dat ging niet vanzelf. Hij ervoer vaak eenzaamheid en een zeer kleine vriendenkring.

,,Ik heb het roer omgegooid en ook meteen goed’’, zegt hij. ,,Ik heb direct de krant gebeld en mijn verhaal verteld. Ik was blij om het Inspiratielab in te kunnen lopen. Als je al een drempel ervaart, is iets moeten al bezwaarlijk. Ik wilde gewoon zitten. Dat kan in het Inspiratielab.”

Ik zie een kloof

Bukkems handelt momenteel in tweedehands videogames en richtte Eindhoven Maatjes op, waarmee hij activiteiten organiseert tegen eenzaamheid zoals stadswandelingen of een barbecue. Dat laatste voorbeeld gebruikte hij om de koningin voor te houden dat woorden niet vrijblijvend uitgesproken moeten worden.

,,Ik zie een kloof tussen de bestuurders aan tafel en de jongeren waar dit over gaat. Ik had iedereen uitgenodigd, maar op mijn barbecue kwam geen enkele bestuurder. Je kunt veel praten, maar je moet wel echt betrokken zijn.”

Het gaat ook om geld

Beenhakker (34) was op zijn beurt uitgenodigd om bij Máxima aan te schuiven na de lancering van Saarisnietgek van Elsbeth Kuysters. Dat magazine over mentale gezondheid voor jongeren uit basisschoolgroep 7 en 8 is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Aandacht op school is cruciaal maar jongeren gaan op een gegeven moment van school af en dan?

,,Vanaf 18 jaar wordt het diffuser”, stelde Máxima. Hoe bereik je jongeren die in de put zitten? Beenhakker: ,,Dat is de hamvraag. Je kunt veel doen op het gebied van jeugdzorg, maar je wil liefst dat het niet zover komt. Preventie. En het gaat ook om geld.”