Auto slaat over de kop bij afrit tankstation op A67 bij Asten

ED-Fotograaf Jurriaan Balke gooit het roer om en wordt gérant van een hotel in Zuid-Frankrijk

7 april EINDHOVEN - ED-fotograaf Jurriaan Balke stopt er mee. Hij verruilt zijn camera voor de pannen en pollepels in een 300 jaar oud hotel in Grand-Vabre, een onbeduidend gehucht ergens diep in Frankrijk aan een zijtak van Le Lot. Vanaf volgende week is hij de gérant (manager) van Hotel Solomiac.