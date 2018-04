Avond4daagse Asten terug van weggeweest

Operatie in Rusland laatste hoop voor Karien (32) uit Asten: 'Als ik niks doe, is mijn kans nul'

6:52 Vleuten/Asten - Het is haar laatste strohalm: een stamceltherapie in Rusland. Karien Hulshof (32) hoopt daarmee MS te kunnen stoppen. De geboren Astense lijdt aan deze ziekte. In Nederland is ze uitbehandeld. De neuroloog zegt niets meer voor haar te kunnen doen.