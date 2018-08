Beachfestijn Heusden: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn’

,,Waar een klein dorp groot in kan zijn. Het hele dorpke leeft mee en heeft het er al maanden over”, zegt bestuurslid Willie van Veggel.

Op zaterdagmiddag strijden veertien jeugdteams, met jongeren tussen de 12 en 16 jaar, voor de eer. Zondag komen 42 volwassenteams in een dames-, heren- en mixcompetitie tegen elkaar uit. Het Vorstermansplein is voor de gelegenheid bedekt met maagdelijk schoon zand waar je tot in je enkels in wegzakt. Het hele weekend hangt er een soort festivalsfeer op het plein. Toeschouwers aan de kant genieten met een biertje in de hand van de zon, terwijl de deelnemers gemoedelijke potjes beachvolleybal spelen.

Spelregels

Hierbij wordt het met de spelregels niet zo nauw genomen.,,Echte volleyballers vinden het hier helemaal niks, want als er gefloten moet worden voor elke keer dat het net aangeraakt wordt kunnen de scheidsrechters wel bezig blijven”, zegt deelnemer Henk Berkvens. Samen met zijn team De Zandhazen heeft hij alle 26 edities van het Beachfestijn meegemaakt. Niet onverdienstelijk, want twee jaar geleden namen ze de titel nog mee naar huis.

Om ook de jeugd bij het festijn te betrekken is het Beachfestijn zo’n tien jaar geleden uitgebreid met een jeugdcompetitie. De veertienjarige Elke komt met haar team Gold diggers, bestaande uit vriendinnen uit Lierop en Vlierden, in actie.

,,Iedereen komt naar Heusden toe, want het is hier gewoon gezellig en leuk”, zegt ze. Op de vraag hoe het toernooi gaat, kan ze nog niet echt een antwoord geven. “Onze volleybalskills zitten er echt wel in, maar moeten er nog even uitkomen”, zegt ze lachend.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Foto Bert Jansen/fotomeulenhof © Bert Jansen

Fanatieker

Noa Aarts van team Net Nie is bij de jeugd gestart, maar inmiddels doorgestroomd naar de volwassenen. De ervaring geeft volgens haar geen garantie op een goede score.,,We kunnen er echt helemaal niets van, maar dat is niet erg”, zegt teamgenoot Veerle Mutsers. De oude garde is fanatieker.

In mei worden de eerste teams alweer compleet gemaakt en beginnen sommigen al met oefenen. ,,In de zomer creëren we hiermee onze eigen zomeravonden, een keer per week gezellig met z’n allen samen zijn”, aldus bestuurslid en deelnemer Peter Verhoeven.