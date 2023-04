Beringe rouwt om Martin (65), slachtoffer van treincrash Voorschoten: ‘Hij was net opa geworden’

Bijna groen licht voor bouw twee woontorens met 242 woningen aan Stations­weg Eindhoven: gemeente moet wel nog groenplan opstellen

EINDHOVEN - Nog één detail regelen voor het bestemmingsplan en dan is het laatste puzzelstukje van Lichthoven, bij de Stationsweg in Eindhoven, gelegd. De Raad van State wil dat de gemeente ervoor zorgt dat het groenplan voor de twee woontorens Lichthoven C en D gemaakt en ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.