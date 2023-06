Bewolkt weer in Asten vanmiddag en vanavond

124 kilo illegaal vuurwerk aangetrof­fen in woning in Lieshout

LIESHOUT - In een woning in Lieshout is vorige week 124 kilo zwaar vuurwerk aangetroffen, meldt de wijkagent van Lieshout en Mariahout op haar instagram-account. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal na onderzoek worden vernietigd. De 30-jarige bewoner is aangehouden.