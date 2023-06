Bewolkte dag in Asten

Lewis Capaldi krijgt Tourette-aan­val tijdens optreden: zo is het om Gilles de la Tourette te hebben

Zanger Lewis Capaldi kreeg zaterdag op het Britse festival Glastonbury een Tourette-aanval, gepaard met spiertrekkingen. De zanger raakte grotendeels zijn stem kwijt. Een emotioneel moment volgde: fans zongen zonder problemen de ontbrekende delen van zijn hit Someone you loved. Wat is Gilles de la Tourette voor aandoening en hoe krijg je het? Dat leggen Mariska Kleijer en neuroloog Judith Rath, werkzaam op de Tourette-polikliniek van het LangeLand-ziekenhuis, uit.