Bewoners kasteelboerderij Asten ook bewakers van erfgoed

ASTEN - De ruïne van het kasteel in Asten-Heusden is welbekend in de regio. In de zomer kunnen belangstellenden er terecht voor een rondleiding. Het Anna Ceelen Huis, het bezoekerscentrum, is regelmatig geopend. Daar is een tentoonstelling over de historie van het kasteel en het landgoed. Maandag, tijdens de landelijke Dag van Kasteel, waren live muziek en straattheater toegevoegd. Maar hoe is het om er te wonen? Het Eindhovens Dagblad sprak een bewoner van het eerste uur en iemand die er nu een paar jaar woont.