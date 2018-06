Bewoners stralend middelpunt van gieten funderingen 't Clockhuys

VIDEO Politie zoekt auto bij nieuwe zoekactie naar verdwenen vrienden op water in Liessel

31 mei LIESSEL - De zoektocht naar de sinds 1974 vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten is donderdag vervolgd. Bij eerdere zoektochten op het water van zandwinningsplas De Brink in Liessel, met sonarapparatuur, trof de politie niets aan. Donderdag gebruikte de politie een zogenaamde magnetometer. Er werd met name gezocht naar een auto, die mogelijk nog onder de bodem ligt.