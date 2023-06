Brandweer redt kitten in nood uit een boom in Asten

Deurnese onderne­mers mikken op gezamen­lijk investe­rings­fonds: ‘Voor de gemeen­schap en bedrijvig­heid’

DEURNE - In navolging van collega’s in bijvoorbeeld Helmond en Laarbeek willen ook Deurnese ondernemers een ondernemersfonds dat groeit met 5 tot 7 ton per jaar. Vier belangenpartijen nemen hun achterban daarin mee.