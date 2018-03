CDA en Algemeen Belang ruilen een zetel uit in Asten

ASTEN - Het dubbeltje in politiek Asten is de kant op gevallen van het CDA. De vierjaarlijkse strijd met Algemeen Belang om de koppositie werd gisteravond ruim gewonnen door de partij van Theo Martens. Zijn partij steeg van vier naar vijf zetels en was daarmee de enige echte winnaar in Asten. Het verschil met nummer twee Algemeen Belang, dat van vijf naar vier ging, was maar liefst 623 stemmen.

,,Ik ben na 2006 weer de grootste. We hebben nog nooit zo campagne gevoerd zoals nu, met veel gebruik van social media. Ons raadslid Daniël van Schijndel haalde zelfs het landelijke nieuws. En Jos Leenders is de enige verkiesbare kandidaat uit Heusden, waar we flink hebben gewonnen. Daar hebben anderen wat laten liggen", was zijn eerste analyse. Als snel kwam de feestvreugde. ,,Wat een apotheose van een mooie avond!"

Algemeen Belang verliest

Algemeen Belang was de grootste verliezer van de avond. Vier jaar geleden was het nog groot feest toen de partij onverwachts van drie naar vijf ging. Van die winst is dus een zetel verdampt. Desondanks kon lijsttrekker Henk van Moorsel niet ontevreden zijn, zei hij na een felicitatie aan Martens.

Hij wijt het verlies onder meer aan twee grote kwesties van de afgelopen maanden: het terugbrengen van het aantal scholen in Asten van zeven naar vier en de strijd over het nieuwe gemeenschapshuis. ,,Wij hebben in die kwesties duidelijk stelling genomen. We zijn eerlijk geweest, recht door zee en dat werkt nu tegen ons. De kiezer zegt nu: we willen iets anders."

Machtsblok blijft gelijk

Wat overeind blijft is dat het machtsblok van de afgelopen acht jaar (Algemeen Belang, CDA en Leefbaar Asten) qua aantal zetels gelijk blijft: twaalf van de zeventien plekken in de raadszaal. Het lijkt voor de hand te liggen dat die drie partijen elkaar weer gaan vinden. Martens gaat vanaf vandaag het heft in handen nemen bij de coalitieonderhandelingen.

Hij heeft geen echte voorkeur, maar ziet in PGA geen toekomstig partner. De progressieve partij stemde in het verleden meerdere keren tegen de begroting en het bestemmingsplan buitengebied en dat is hij nog niet vergeten.

Voorkeur

Algemeen Belang heeft een voorkeur voor een coalitie met Leefbaar Asten en VVD. Van Moorsel twijfelt nog enigszins over de koers van het CDA, maar die verschillen zijn waarschijnlijk na het voeren van enkele gesprekken wel overbrugbaar. Janine Spoor van Leefbaar Asten, die graag Jac Huijsmans wil opvolgen als wethouder Zorg, houdt vrijwel alle opties open.