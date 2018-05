Chef Markt 8 in Asten zorgt voor een verrassende avond

overzicht hockey Hockey­sters HCAS laten zich in slotfase verrassen

6 mei De vrouwen van HCAS speelden in de eerste klasse C met 2-2 gelijk tegen Civicum. Halverwege was het 1-1. In beide helften kreeg de thuisploeg een paar seconden voor het einde de gelijkmaker tegen. De thuisploeg wist de shoot-outs wel te winnen.