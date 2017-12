D66 en besturen gemeenschapshuizen Asten botsen

ASTEN - De langzaam helende wond die het nieuwe gemeenschapshuis in Asten was, wordt kort voor de jaarwisseling weer opengereten. Oorzaak is een open brief van fractievoorzitter Guus Koopman van D66-Hart voor Asten aan de besturen van gemeenschapshuizen de Klepel en Beiaard. Koopman vindt dat beide besturen eerder met hun plannen voor samenvoeging naar buiten hadden moeten komen.

Voorzitter Henk van den Berg van de Klepel kaatst direct de bal terug. ,,In januari 2015 hebben we al met het college hierover gesproken. De verenigingen zijn in december 2014 ingelicht. Wij kunnen er niets aan doen dat het gemeentebestuur niet tijdig met de raad overlegt. Dit moet hij dus niet over onze rug uitvechten."

Koopman schrijft in de brief over een 'bijzonder groot en complex project'. Het is de bedoeling om De Klepel en Beiaard samen te voegen op één locatie. Volgens beide stichtingsbesturen is verbouwing van het Heilig Hartklooster in de Wilhelminastraat de beste optie. Een tweede mogelijkheid is een grote renovatie van de Klepel in de Kerkstraat. De politiek nam in de laatste vergadering voor de jaarwisseling het besluit om alles opnieuw te onderzoeken.

Voorzichtig en kritisch

Koopman legt in de brief kort uit waarom de lokale politiek zo voorzichtig is en de gang van zaken kritisch volgt. ,,Het gaat om een project waar de inwoners van Asten voor enkele tientallen jaren aan vast zitten. Zo'n project kent grote financiële risico's die dan met gemeenschapsgeld moeten worden afgedekt. Dat is onze verantwoordelijkheid."

De D66-er hoopt dat de vertegenwoordigers van de Klepel en Beiaard een duidelijke les hebben geleerd: wacht niet te lang met het betrekken van belanghebbenden zoals de raad en verenigingen. ,,Vragen, uiteenlopende belangen en onduidelijkheden waar we nu (pas) tegen aanlopen waren dan eerder aan het licht gekomen en beter ingepast in het proces", concludeert Koopman.

Quote Maar we hebben wel onze ver­ant­woor­de­lijk­heid om tot een goed ge­meen­schaps­huis te komen. Het ligt allemaal gevoelig, maar we koesteren geen wrok en gaan samenwerken. Het initiatief ligt echter bij de gemeente Voorzitter Henk van den Berg (gemeenschapshuis De Klepel)

Van den Berg vindt dat het raadslid 'zich achter van alles en nog wat' verschuilt. In zijn ogen ligt de fout meer bij het gemeentebestuur die koos voor één verantwoordelijke (wethouder Jac Huijsmans). Beide besturen hadden liever met het voltallige college dit hele traject doorlopen. Deze gang van zaken bevordert volgens Van den Berg niet het enthousiasme om naar een nieuwe oplossing te zoeken.

Initiatief

,,Maar we hebben wel onze verantwoordelijkheid om tot een goed gemeenschapshuis te komen. Het ligt allemaal gevoelig, maar we koesteren geen wrok en gaan samenwerken. Het initiatief ligt echter bij de gemeente."

De gemeenschapshuizen hebben inmiddels met twee vertegenwoordigers van de paters van het Heilig Hart gesproken. Bij hen is de wens neergelegd om het klooster vooralsnog niet aan andere geïnteresseerden te verkopen. Of dat nieuwe uitstel er komt, blijkt woensdag 3 januari na een bestuursvergadering.