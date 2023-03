De Ketelbinkies zijn na jaren repeteren bijna klaar voor een nieuw toneelstuk

Daar sta je dan als regisseur: koudwatervrees bij een speler omdat opa en oma in de zaal zitten. Dan neemt een vrijwilliger het over met een boekje in de hand. „Onze spelers hebben een beperking, maar kunnen o zo leuk genieten”, zegt regisseur Maria Hoeben. „Ik geniet als zij laten blijken hoe blij ze zijn.”

Hoeben is twaalf jaar geleden gestart bij De Ketelbinkies. Een groep spelers met een beperking is bezig onder leiding van een groep vrijwilligers het toneelstuk De boevenboot in te studeren. „Het vergt enorm veel geduld. De voorbereiding duurt meer dan drie jaar. We repeteren elke week, maar dan nog zijn er spelers die na een vakantie bijna vooraan moeten beginnen. Na twaalf jaar zijn we pas aan ons derde toneelstuk toe.”

Geen speciaal geschreven toneelboekjes

Elk lid van de Ketelbinkies mag meedoen. „We zoeken een toneelstuk waarin elk lid dat zich heeft opgegeven een rol krijgt. De teksten en het spel worden aangepast aan hun niveau. Dat extra werk is nodig omdat er geen toneelboekjes zijn die speciaal geschreven worden voor deze doelgroep.”

Vrijwilligers krijgen ook een rol. „Dit is om tijdens de voorstelling de andere spelers te helpen als ze hun tekst kwijt zijn of als ze onder het spelen spontaan beginnen te huilen.” Vrijwilligers wijzen ook de plek aan waar spelers moeten staan, als dat nodig is.

„Ik heb geleerd dat er op elk moment iets kan gebeuren dat ons verrast”, vertelt Hoeben. „Vooral rustig blijven richting de spelers is dan belangrijk.” Achter het doek speelt zich ook van alles af. „Als een speler opkomt, fluistert de souffleur de eerste woorden van zijn zin in het oor van de speler. Met die hulp rolt de hele zin er meestal goed en compleet uit.”

Een kwartiertje vertellen

Als regisseur moet je niet alleen geduld hebben, meent Hoeben. „Zonder respect voor de spelers hoef je er niet aan te beginnen. Je moet zorgen dat de groep spelers een eenheid vormt met de vrijwilligers en regisseur. Voor aanvang van de repetitie mogen ze een kwartiertje vertellen wat ze mee hebben gemaakt. Je ziet aan hen hoe leuk ze dat vinden. Het gaat vooral niet om de kwaliteit van spelen, maar om mensen die op hun manier toneel beleven. En daar hoort samen buurten ook bij.”

De coronaperiode was een spelbreker tijdens de voorbereidingen, omdat bij tijd en wijle een streep ging door de wekelijkse repetities vanwege de lockdowns. Maar De Ketelbinkies hadden ergere tegenslagen te incasseren. „Decorbouwer Jan Thijs en speelster Carmen Bukkems zijn wat langer geleden overleden en vorige week kregen we datzelfde slechte nieuws over Rob Coolen”, zegt Hoeben. „Rob heeft vanaf het begin in 1982 met De Ketelbinkies meegespeeld. Dat zij er niet meer zijn, daar heb ik het moeilijk mee. Maar verwerken komt later, want de tijd dringt. Op 8 april is de première van De boevenboot in ‘t Kwartier in Asten.”

Meer informatie: www.kansplus-asd.nl