Dode bij Kalkzandsteenfabriek is 45-jarige man uit Asten: 'We hebben meteen alles stilgelegd'

Dorpscafé blijft hoeksteen van Ommel

20 augustus OMMEL - Tweeënhalve maand moest Ommel het zonder dorpscafé doen. Wat al die jaren vanzelfsprekend was voor het dorp, viel op 1 juni weg. De opluchting was dan ook groot toen enkele Ommelnaren de handen ineen sloegen en een doorstart realiseerden. Zaterdagavond was het zover. Café Eijsbouts ging tijdens de Ommelse kermis weer open.