Dorpscafé blijft hoeksteen van Ommel

OMMEL - Maar liefst tweeënhalve maand moest Ommel het zonder dorpscafé doen. Wat al die jaren vanzelfsprekend was voor het dorp viel op 1 juni weg. De opluchting was dan ook groot toen enkele Ommelnaren de handen ineen sloegen en een doorstart realiseerden. Vanavond was het zover. Café Eijsbouts ging tijdens de Ommelse kermis weer open.

Iets meer dan een jaar geleden zegde uitbater Guus Knoops de huur op van Café-zaal Eijsbouts. Het enige café in Ommel. De algemene gedachte bij de inwoners was: het zal wel goedkomen. Toen daadwerkelijk de deuren sloten van het café ontstond er een leegte in Ommel, weet ook Jaap van Lieshout. "Het was altijd vanzelfsprekend dat je elkaar tijdens carnaval, de kermis en ook gewoon in het weekend bij Eijsbouts trof. Dat viel opeens weg. Het is gewoon de hoeksteen van Ommel."

Potentie

Van Lieshout is blij dat er juist vanuit het Ommelse mensen bereid waren om het café nieuw leven in te blazen. Manfred en Marley Hulshof, beiden al ruim tien jaar woonachtig in Ommel, besloten om Eijsbouts te heropenen. "Ommel zonder dorpscafé is als een dorp zonder ziel", meent Marley. "Hoewel Manfred en ik geen horeca-ervaring hebben besloten we er toch in te springen. We zien er genoeg potentie in.

Samen met Anne Vervoordeldonk en Johan Wijnen (die achter de toog plaats zullen nemen) besloten we de handen ineen te slaan. Anne en Johan zijn de mensen met de horeca-ervaring, wij zijn toch meer ondernemers maar ook Manfred en ik zullen ons vaak laten zien. We hebben de boel opgeknapt en wilden persé open met de kermis. Er zijn nog wel wat dingen die we verder willen aanpakken maar dat is iets voor de toekomst. Het terras gaan we uitbreiden en ook de zaal willen we opknappen."

Cement

Volgens de onderneemster is er genoeg animo om er iets moois van te maken. De vele fietsers in de zomermaanden, de (voetbal)veteranen op zaterdag en de voetballers op zondag moeten ervoor zorgen dat het café het cement blijft dat Ommel en haar inwoners bij elkaar moet houden.

Steeds meer dorpsgenoten komen een kijkje nemen in het opgeknapte café. Een van hen is de dorpskapelaan Harold van Overbeek. De onderpastoor houdt het in tegenstelling tot de overige gasten bij een cola-zero. Marley en Anne zijn intussen druk in de weer met vele biertjes tappen en een praatje te maken met de cafégangers.