Druk van ketel halen bij mensen met schulden in Asten en Someren

Geen 500 arbeidsmi­gran­ten op Prinsen­meer in Ommel

6 juni ASTEN - Vijfhonderd is te veel. Hiervoor ontbreekt het draagvlak in Ommel. Voor drie van de zes partijen in de Astense raad was dat dinsdagavond het belangrijkste argument om niet in te stemmen met de huisvesting van dat aantal arbeidsmigranten op een afgescheiden deel van recreatiepark Prinsenmeer. Samen zijn ze goed voor de kleinste meerderheid.