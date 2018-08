Eindelijk zover of een ramp? Verdeeldheid over proef eenrichtingsverkeer Prins Bernhardstraat in Asten

ASTEN - Blikschade, autospiegels die eraf gereden worden, fietsers die bij het oversteken van de straat vallen. Minstens drie keer per week gaat het volgens omwonenden mis op de Prins Bernhardstraat in Asten. Dat er iets moet gebeuren aan de straat is wel duidelijk. De meningen zijn verdeeld of de oplossing van de gemeente Asten, het instellen van eenrichtingsverkeer, de juiste is.

“De situatie is echt onhoudbaar. Het is te druk, het kan echt niet meer”, zegt omwonende en ondernemer Wim van Boxtel. “Ongelukken zijn aan de orde van de dag. Zelf parkeer ik daardoor al bijna twintig jaar mijn auto niet meer in mijn eigen straat.” Stijn Hopmans, eigenaar van Snackbar ’t Stuupke, herkent de problematiek ook. Bij zijn bedrijfsauto is de spiegel er al een paar keer afgereden. “En een briefje laten ze niet achter. De eerste keer maak je je er heel erg druk over, maar inmiddels ben ik eraan gewend geraakt.”

Inrijdend verkeer wordt omgeleid

Als proef verandert de straat tussen de kruisingen met de Logtenstraat en de Langstraat vanaf 3 september in eenrichtingsverkeer. Het centrum uitrijden is dan nog wel mogelijk; inrijdend verkeer wordt omgeleid. Door middel van verkeerstellingen wordt onderzocht wat de effecten zijn van de maatregel. Hierna wordt besloten of de straat bij de herinrichting in 2019 definitief eenrichtingsverkeer wordt of dat er andere maatregelen moeten worden genomen.

Omwonende Wim van Boxtel is enthousiast over de proef. Als hoofd van de verkeerswerkgroep van het Centrummanagement is hij al jaren bezig met het vraagstuk dat hem als omwonende persoonlijk raakt. “De veranderingen kunnen mij niet snel genoeg gegaan. Na jaren lobbyen wordt de situatie eindelijk aangepakt.” Dat zijn lijstenmakerij straks nog maar vanaf één kant te bereiken is, vindt hij geen nadeel. “Voor ons kan het bijna niet slechter dan het nu is, want eigenlijk zijn we nu niet of nauwelijks bereikbaar.” Zijn buurman Hopmans, die het als snackbarhouder moet hebben van de bereikbaarheid per auto, is voorzichtiger. “Ik hoop en verwacht dat mijn klanten mij gewoon nog zullen blijven vinden, maar toch vind ik het spannend wat de gevolgen gaan zijn.”

Eenrichtingsverkeer

Tot verbazing van bewoners van omliggende straten wordt niet de gehele Prins Bernhardstraat eenrichtingsverkeer. Hierdoor blijft sluipverkeer via de nog smallere Lang- en Lindestraat mogelijk. “Het is echt een ramp. Als de Prins Bernhardstraat eenrichtingsverkeer wordt, raast iedereen door onze straat heen”, reageert Lindestraat-bewoner Jacq Maas. Hij woont recht tegenover de aansluiting met de Langstraat, een klein weggetje dat de beschrijving straat eigenlijk niet mag hebben. “Nu kunnen auto’s door de vele geparkeerde auto’s de bocht al bijna niet maken. Dit verkeersbord staat net weer rechtop”, vertelt hij, terwijl hij de gevolgen in de berm laat zien. Overbuurvrouw Ria van Oosterhout vreest ook het ergste. “We zijn er zeker niet blij mee. Dit gaat veel gevolgen voor ons hebben.” Via sociale media laten ook veel andere Lindestraat-bewoners zich kritisch uit over de plannen.