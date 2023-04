Estafette van liveoptredens tijdens Paasblues in Asten

ASTEN - Paasblues in Asten beleeft komend paasweekend zijn dertigste editie. In de cafés van Asten spelen bands uit binnen- en buitenland in estafette de blues. The Liberators trappen zaterdag om 20.00 uur af in 't Spektakel.