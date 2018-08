Familievete uitgevochten in Prinsenmeer in Ommel

Jan de M. (31) komt al jaren met zijn hele familie naar Prinsenmeer, en zijn familie heeft ook al jaren mot met een andere familie, die daar ook komt. Desondanks was er op 22 juli 2016 eigenlijk niks aan de hand. Toch ontstond er een vechtpartij bij de toiletten. Volgens Jan werden zijn broer Bertus en hij aangevallen, het slachtoffer zegt dat het juist andersom was. Jan gaf toe een klap te hebben uitgedeeld, maar dat was enkel als reflex. Hij was toen weggelopen.

Getuigen zagen een flinke vechtpartij, waarbij ook met glazen werd gegooid en gestoken. Jan weet daar ‘echt niks van’. Broer Bertus onderschreef destijds het verhaal van Jan. Hij kon dat niet in de rechtbank herhalen; hij stierf vorig jaar in een politiecel in Houten. De rechters wilden weten waarom er is gevochten maar dat wist Jan de M. niet. Dat het slachtoffer een relatie aanknoopte met Jans’ex terwijl hij lange tijd in de cel zat voor een poging moord heeft er helemaal niets mee te maken, aldus De M.

Zelfverdediging