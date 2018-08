Florapark in Asten komt op stoom

'Binnen enkele weken' witte rook over klooster Asten

28 augustus ASTEN - Asten wacht er al minstens twee maanden op, maar binnen enkele weken komt er zeker witte rook. Stichting Gemeenschapshuis Asten (Klepel) is naar eigen zeggen dicht bij een akkoord met de paters over de aankoop van het Heilig Hartklooster. ,,We zitten in een afrondende fase met het koopcontract. Het heeft iets langer geduurd dan aanvankelijk gedacht. Dat komt door overlappende vakanties", aldus voorzitter Henk van den Berg van het gemeenschapshuis in Asten.