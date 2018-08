Fransman hoort jaar cel wegens mensensmokkel naar Liessel

De politie werd op een avond in mei getipt door Franse collega’s dat een mensensmokkelaar onderweg was. Ze hadden het kenteken van het busje en wisten dat hij onderweg was naar parkeerplaats De Leysing langs de A67 bij Liessel. En inderdaad zagen agenten daar de auto stoppen en mensen de bosjes in vluchten. Een politieheli zag dat er veertien mensen tussen de bomen zaten. Ze zouden daar overstappen in een vrachtauto.

De taxichauffeur (45) werd, al op de terugweg, meteen opgepakt door de marechaussee. Hij bezweert onschuldig te zijn. Ja, toen hij zag waar hij de mensen uit zijn auto sprongen, kreeg hij het vermoeden dat er iets niet in de haak was. Maar verder was het een normale rit, op tijd aangevraagd, redelijk betaald (1200 euro) en de opdrachtgever zat naast hem. Die was, tot ergernis van advocaat Serge Weening, na wat verhoor verdwenen.

Blinddoek

Officier van justitie Walter Kupers had verklaringen van een paar ‘passagiers’. Zij hadden blinddoeken om en mochten niet praten in de auto. Onzin, zegt de chauffeur. Jaja, zei Kupers. Desondanks zag hij dat de man enkel had gereden. ,,Dat is niet veel, maar wel essentieel”, aldus de officier. Hij eiste twaalf maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. En na lang beraad leek het hem redelijk om de dure taxibus niet in beslag te nemen.