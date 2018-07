Gedeputeerde: Helemaal eens met bezorgde wethouders over A67

Garage Asten laat op zich wachten

29 juni ASTEN - Het gaat nog zo'n anderhalf jaar duren alvorens de nieuwe parkeerkelder aan het Koningsplein in Asten klaar is. Tot die tijd moeten de bewoners van de nieuwe appartementen in het voormalige Bartholomeuscomplex elders parkeren. In het parkeerterrein achter De Waag aan de Emmastraat is nu een tijdelijk alternatief gevonden, blijkt uit een besluit van het gemeentebestuur.