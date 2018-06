Gemeenschapshuis koopt Patersklooster Asten

De aankoop houdt niet in dat de locatie van het nieuwe gemeenschapshuis vaststaat. “We houden beide opties open en stellen een toetsingsmatrix op om de kwestie zo rationeel mogelijk te benaderen”, schetst projectleider Dietmar Schrijnemakers. Naar verwachting wordt in mei 2019 definitief de knoop doorgehakt over de locatie. “Het is krap aan. Als het gaat zoals we willen, halen we deze datum”, reageert wethouder Spoor op vragen uit de commissie over de haalbaarheid van de deadline.