Gerrie Berkers verlaat met pijn in het hart haar ‘Unitas’ in Heusden

Op jonge leeftijd is Gerrie Berkers in het horecavak gerold. Toen ze een relatie kreeg met Gerrit Berkers, de zoon van de beheerder van het toenmalige parochiehuis, was het dan ook meteen duidelijk: ,,Wie bij Berkers binnenkomt, wordt meteen aan de gang gezet. Ik was nog geen zeventien toen ik al achter de bar stond.’’