Gillis boekt eindelijk weer succesje in rechtszaal: onderzoek naar innen toeristenbelasting moet op herhaling

Ruud van Nistel­rooij legt uit waarom PSV heel graag het contract van Xavi Simons wil verlengen

PSV is volle bak bezig om Xavi Simons langer aan boord te houden, kwam recent al via het ED en AD Sportwereld naar buiten. Trainer Ruud van Nistelrooij bevestigde dinsdag in aanloop naar het bekerduel met FC Emmen dat er inderdaad gesprekken zijn met de speler en zijn management. Hij is positief gestemd wat betreft een verlenging, maar gaf nog geen garanties.

14:30