Halve eeuw bij Heusdense harmonie, maar minstens zo belangrijk voor Martien zijn ‘de barhangers’

HEUSDEN - Vijftig jaar lid van de harmonie, dat is Martien Verberne uit Heusden. Hij is ook lid van ‘de barhangers’, een groepje muzikanten dat graag ook nog de derde helft speelt.

Dirigent Tjeu Snoek is voor Martien Verberne (67) al meer dan dertig jaar de beste dirigent van harmonie St. Antonius in Heusden. ,,Hij is niet alleen vakman maar kan ook goed met muzikanten omgaan, vooral de jongeren. Hij was te laat voor de vacature, het bestuur had al een keuze gemaakt. Toen kwam Tjeu uit Weert binnen, en na een gesprek van een half uur had St. Antonius een nieuwe dirigent.’’

En met die dirigent marcheerden de muzikanten van harmonie St. Antonius over het gras van de golfbaan in het dorp richting hole 12. Daar bracht het korps een serenade aan Martien die vijftig jaar lid is van de harmonie.

Op de golfbaan verrast

Hij werd door zijn muziekmaten op de golfbaan verrast. ,,Ik had zojuist een bal geslagen op hole 12 toen mijn maat Louis zei: ‘Hoor eens, daar komt de harmonie aan.’ Ik hoorde de muziek niet en Louis is bijna doof en die hoorde ’t wel! Maar wat bleek, Louis zat in het complot.’’

Bij Martien thuis waren ze niet zo muzikaal. ,,Een oom van mij speelde in een orkest, hij leerde mij accordeon spelen. Ons moeder beloofde mij een trekzak als ik voor mijn 16de niet rookte, maar op die leeftijd speelde ik bugel bij de harmonie, dus kreeg ik een fiets. Na de repetitie fietsten mijn vrienden en ik door de straten van Heusden en bliezen dan voor de lol een nummer.’’

Kleine reparaties van instrumenten deed Martien zelf

Noten lezen leerde hij vroeger. ,,Daar heb ik heel veel aan gehad. Echter nu de noten vervangen zijn door letters, moet ik toch nadenken als de dirigent vraagt om een A te spelen. Het duurt even, maar die blaas ik dan op de saxofoon, al bijna vijftig jaar mijn instrument.’’

Martien is meer dan een muzikant voor de harmonie. ,,Ik ben achttien jaar bestuurslid geweest, mijn taak was het regelen van reparaties van de instrumenten. Kleine reparaties doe ik zelf, mijn beroep is altijd bankwerker geweest, vandaar.’’

Quote Voor de titel was er bij ons te veel spanning, als het zover was dan trilden de vingers Martien Verberne

Kampioenschappen heeft Martien niet meegemaakt, wel eerste prijzen met promotie. ,,Voor de titel was er bij ons te veel spanning. Op de laatste repetitie kregen we nog complimenten van de dirigent, maar als het zover was dan trilden de vingers.’’

De barhangers lusten hem wel

Bij een eerste prijs was er toch feest. ,,Met drumband voorop trokken we dan door het dorp en bij ’t Hart van Heuze vierden we een leuk feestje. Ik sta dan meestal bij de barhangers en die lusten hem wel. Een aantal van hen is inmiddels verhuisd, maar de meesten zijn toch lid gebleven.’’

Met de barhangers bedoelt Martien een groep muzikanten waar hij zich thuis voelt. ,,Het is een gezellige groep die altijd blijft hangen als er iets te doen is, daar hoor ik ook bij. Zoals elke maandag op de derde helft van de repetitie. In het Duitse Wúlfen hebben we tijdens een polonaise een Duitser op de schouder genomen. Hij wilde eigenlijk niet, maar wij gingen nog even door. Later hoorden wij dat het de burgemeester was.’’

Samen het gemis delen

Maar het was niet altijd leuk bij de harmonie. ,,We hebben vaak overleden muzikanten muzikaal naar de laatste rustplaats begeleid, dat viel niet altijd mee voor iedereen. Op die momenten zag je hoe wij samen het gemis deelden. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat deed ons allen goed.’’