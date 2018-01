Hoogaltaar van zaagmachine gered door pastoor uit Asten

ASTEN - Er moest plaats gemaakt worden in de gesloten Heilig Hartkerk in Boxtel. Het bisdom zocht een kerk waar het hoogaltaar ook paste. Astense pastoor was meteen enthousiast. 'Wat een prachtig kunstwerk.'

Het ineenzetten van een IKEA-kast, daar vergelijkt pastoor Pieter Scheepers het monteren van het nieuwe hoogaltaar in de Astense parochiekerk mee. Samen met bisschop Gerard de Korte zegende hij zondag de aanwinst uit Boxtel in. ,,Het is gewoon een prachtig kunstwerk. Het past precies in deze kerk,” glundert de pastoor.

Inmiddels heeft de parochiekerk weer wat van de glans terug die het in 1962 verloor door een besluit van deken Van Pelt, die versobering predikte. De afgelopen maanden moesten daarvoor allemaal losse onderdelen secuur op elkaar gemonteerd worden. Die delen kwamen van het altaar uit de in 2015 gesloten Heilig Hartkerk in Boxtel.

Volledig scherm De inzegening van het hoogaltaar in Asten.

Verplaatsing

Het bisdom Den Bosch opteerde aanvankelijk voor verplaatsing van het monumentale onderdeel naar het religieus museum in Uden, maar het pand daar stond al vol altaars. Het zou volgens Scheepers dan hoogstwaarschijnlijk in de kelder belanden. De mogelijkheid van verkoop aan particulieren zag het bisdom niet zo zitten. Scheepers: "Dan zou het altaar stuk gezaagd worden en dat wilden we niet. Toen werd ik door het bisdom benaderd of wij een plek in onze kerk hadden voor dit altaar."

Het verzoek vanuit het bisdom was op zich niet zo vreemd: de Boxtelse kerk en de H. Maria Presentatiekerk in hartje Asten zijn van dezelfde architect: Caspar Franssen. Bovendien zijn de afmetingen van beide godshuizen vrijwel gelijk. Het altaar zou dus prima passen. Dan moesten wel een tonnen wegend stenen altaar en een kruisbeeld verplaatst worden.

Demontage

Scheepers pakte de kans om zijn kerk te verfraaien met beide handen aan. Met dank aan vrijwilligers en enkele sponsoren werd de nieuwe aanwinst uiteindelijk gedemonteerd en in stukken naar Asten gebracht, om het aldaar weer op te bouwen.

Er gingen vanwege het precisiewerk vele maanden overheen. De kleur van het houtsnijwerk moest passen bij de rest van het interieur van de kerk, dus volgde een uitgebreide boen- en poetsbeurt. Scheepers hield het allemaal nauwlettend in de gaten. ,,Ik vind dat zoiets goed moet gebeuren of je doet het helemaal niet. Je moet voorkomen dat het een bron van ergernis wordt. Het ziet er nu fantastisch uit.”

Volledig scherm Het Laatste Avondmaal. © FotoMeulenhof

Vakmanschap

Een kerkarchitect die zijn diensten vrijwillig aanbood maakte het nieuwe onderstuk waar het hoogaltaar op steunt. Voor de zekerheid is het houten kunstwerk nog met enkele platen aan twee pilaren vastgeschroefd. Het onderstel is al met al een sober geheel. De aandacht moet volgens Scheepers naar het gedetailleerde houtsnijwerk gaan. Fraai vakmanschap noemt hij het houtsnijwerk waar ontelbaar veel manuren in hebben gezeten.

De Astense pastoor gaat het nieuwe altaar gebruiken tijdens vieringen. Het is de plek waar de Heilige Sacramenten worden bewaard. De rest van de diensten concentreert zich rond het volksaltaar wat dichter bij de kerkbanken staat.

Tekeningen

Naast het hoogaltaar is er nog een kleine renovatie in de kerk gaande. Enkele tekeningen in de bogen die nu nog zitten verstopt onder een witgrijze verflaag worden weer tevoorschijn gehaald. ,,Vanwege de versobering werden die muren in de jaren zestig in één nacht witgekalkt. Het ziet er momenteel niet uit. Gelukkig kunnen we de tekeningen met een eenvoudig middel weer zichtbaar maken.”

Heeft Scheepers nog meer plannen om zijn kerk up to date te maken? ,,Nee hoor. De kerken die we nog overhouden, moeten er picobello uitzien, vind ik. Je moet er niet van alles in gaan zetten wat er eigenlijk niet thuis hoort. Een kerk moet rust uitstralen, niet te veel kitsch erin. Goed is goed. Asten kan straks weer genieten van de schoonheid van dit gebouw.”