In deze gemeente wonen de grootste zuipschuiten van Brabant

ASTEN - De grootste zuipschuiten van Brabant wonen in Asten. In die gemeente is het percentage aan overmatige drinkers het hoogst (11 procent). Dat blijkt uit cijfers van de GGD waarover RTL Nieuws vrijdag bericht .

Uit deze schattingen blijkt ook dat mensen uit Aalburg relatief weinig alcohol drinken. Slechts 3 procent van de inwoners staat daar bekend als overmatige drinker, het laagste aantal van heel Nederland.

Wanneer overmatige drinker?

Officieel ben je een overmatige drinker als je per week gemiddeld 14 (vrouw) of 21 (man) glazen alcohol drinkt. In ons land is ongeveer één op de elf volwassenen (9 procent) een overmatige drinker.

Dat betekent dat in Oirschot, Sint-Oedenrode en Dongen bovengemiddeld veel alcohol wordt gedronken (10 procent van de inwoners daar is een overmatige drinker).

Wanneer ongezond?

Om gezond te blijven moeten mensen hooguit vijf à zes glazen wijn of bier per week drinken. Wie meer drinkt, verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, blijkt uit een grote literatuurstudie die zaterdag wordt gepubliceerd in het medische vakblad The Lancet.

Voor de studie werden 83 onderzoeken in verschillende landen met gegevens van bijna 600.000 alcoholdrinkers naast elkaar gelegd. Aan het onderzoek werd ook meegewerkt door wetenschappers van het Erasmus MC.