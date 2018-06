Inhaken en meezingen op z'n Aastes

ASTEN - Zo'n vijftig Astenaren genoten zondagmiddag van de eerste editie 'Hollands ôp zun Aastes', een xxl-liederentafel vol bekende meezingers in het Astense dialect. Op het programma stonden onder andere 'Twaar an de Costa del Sol', 'Manoeweela' en 'Schruwwe is vur aw te laat'.

Speciaal voor het evenement hebben initiatiefnemers Peer Welten en Jan van Eijk een vijftigtal bekende liedjes uit binnen- en buitenland vertaald in het Aastes. Het publiek krijgt met de teksten, die in koeienletters op de muur van het voormalige kerkje In de Gloria worden geprojecteerd, een spoedcursus Astens dialect voorgeschoteld.

,,Eigenlijk is het allemaal begonnen met het liedje 'Schruwwe is vur aw te laat'. Dat hebben wij in het verleden vaak gezongen en nog steeds krijgen we vaak de vraag om dit liedje nog eens te zingen", vertelt Welten. ,,Elke keer gaat dan het dak eraf, vandaar dat we het idee hebben gekregen meer liedjes op z'n Astens te gaan zingen", voegt Van Eijk toe. Het resultaat is deze eenmalige liederentafel-xxl voor een goedgevulde zaal.

Geen fluit

Vooraf hoopten de initiatiefnemers dat de zaal zo hard mee zou zingen dat zijzelf het 'gemakkelijk' zouden hebben. Misschien is het schroom, of zijn de liedjes toch niet bekend genoeg, maar het publiek blijkt het nog knap lastig te vinden om uit volle borst mee te zingen met de initiatiefnemers. ,,Troost u eigen, ik kan er ook geen fluit van. Probeer het gerust", zweept gangmaker Peer Welten het publiek meermalen aan. Even later: ,,Of klapper gerust met uw kunstgebitjes mee, dat mag vandaag." Meezingen lukt dan misschien nog niet zo goed; swingen op de klanken van 'Twaar an de Costa del Sol' wel. Het publiek beweegt zo uitbundig van links naar rechts dat stilzitten vrijwel onmogelijk is.

Elk liedje gaat vergezeld met een komische vertelling. Zo verhaalt Welten over een al dan niet waargebeurde ontmoeting met (toen nog) prinses Máxima en dist hij verhalen op over meisjes waarop hij vroeger verliefd was en zijn vroegere basisschooljuffrouw, de fameuze juffrouw De Vent. Van Eijk heeft de lachers op zijn hand als hij de hele zaal voorziet van papieren zakdoekjes bij het nummer Manoeweela. ,,Zie het maar eens droog te houden bij deze tranentrekker", aldus Welten.