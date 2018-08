'Jan van Hoek in Asten blijft Jan van Hoek'

Hij had het als naamgever en oprichter graag anders gezien. Dat café-zaal Jan van Hoek in Asten binnen de familie was gebleven. Maar zijn kleinzoon Dirk (19) heeft ondanks een horecaopleiding meer ambities in de muziekwereld. Opvolging in de eigen gelederen is er dus niet. De inmiddels 78-jarige Jan van Hoek heeft moeite met het naderende afscheid. ,,Ik ben er niet gelukkig mee nee. Je kunt hier goed de kost verdienen", aldus de horecaman die nog steeds dagelijks in de zaak van zijn zoon Peter (50) en diens vrouw José (49) te vinden is.