Keniaanse boerin op werkbezoek bij Koe en Koe in Heusden

Twee jaar natuurstu­die voor vrijwilli­gers­baan als IVN-gids

25 mei GELDROP - Natuurgids word je niet zomaar, daar gaat een opleiding van twee jaar aan vooraf. ,,Veel zelfstudie en daarnaast elke twee weken een woensdagavond en op zaterdag excursie in het veld", vertelt Willemjan van Laarhoven (39) uit Heeze. Hij is een van de 27 cursisten die de Natuurgidsenopleiding van IVN heeft afgerond. ,,En dat is nog maar de basis van waaruit je verder leert", vult Anja Thomassen (64) aan. De Eindhovense is net begonnen als gids bij IVN-Geldrop.