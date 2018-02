Kerkdienst Asten geschrapt door nijpend tekort pastores

ASTEN - Het nijpende tekort aan pastores in de H. Franciscusparochie Asten-Someren heeft voor het eerst gevolgen. De zaterdagavondviering in de Astense H. Maria Presentatiekerk komt te vervallen. Door het aanpassen van werkschema's van de geestelijken blijft de wekelijkse mis in gemeenschapshuis De Einder in Someren-Eind behouden.

Sinds het vertrek van Pater Xavier naar zijn thuisland India is het pastoraal team van de Franciscusparochie flink uitgedund. Het werk wordt nu verdeeld onder Pieter Scheepers (Asten), Jan Zwirs (Lierop) en kapelaan Harold van Overbeek uit Ommel. Waar nodig worden zij bijgestaan door de paters van het Heilig Hartklooster in Asten. De paters vertrekken echter binnenkort in fasen naar Teteringen, waardoor die extra handjes wegvallen.

Parochiebestuur

Het parochiebestuur onder leiding van Scheepers is al in gesprek met het bisdom Den Bosch over het aannemen van een pastoraal-werker, maar hij/zij kan niet voorgaan in de eucharistievieringen. Daarom zijn de huidige tijdens van de missen tegen het licht gehouden.

Op dit moment zijn er zowel in Asten als in Ommel twee vieringen in het weekend en kan Someren-Eind vanaf juli niet meer rekenen op een wekelijkse viering, terwijl men daar wel behoefte aan heeft aldus het bestuur. 'Ommel heeft, als bedevaartsplaats, een status-aparte. Veel mensen, ook van buiten onze parochie, komen graag naar Onze Lieve Vrouw. Daarom willen we daar een zaterdag­avondmis garanderen.'

Zaterdagdienst

In Asten zijn er steeds meer kerkgangers op zondag in plaats van zaterdagavond. Daarom is ervoor gekozen om de zaterdagdienst vanaf 1 juli te laten vervallen zodat pastoor Scheepers vanaf dan om 18.00 de zaterdagavondviering in De Einder kan voorgaan. 'Op deze manier streeft de Franciscus­parochie ernaar om minstens in iedere parochiekern ieder weekend Eucharistie te vieren.' Reeds opgegeven misintenties voor zaterdag­avond in Asten gaan automatisch naar de zondags­viering om 11.00 uur, tenzij men zelf aangeeft om het anders te willen.