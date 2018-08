Kippenboer Heusden mag van rechter huis bouwen

Martin Koolhoven uit Asten is Bond-discussie zat: 'Zelfs een Smurf kan James Bond worden'

14:14 ASTEN - Martin Koolhoven vindt de discussie of Idris Elba als niet-blanke acteur wel of niet de volgende James Bond kan worden, onzinnig. ,,Natuurlijk kán het; het is een fictioneel personage", zegt de regisseur uit Asten op Twitter. ,,Hij kan van Lego zijn, hij kan een vrouw zijn, hij kan zelfs een Smurf zijn."