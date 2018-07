Kleine brand in bos aan bergweg Asten

Ontmante­ling klooster Asten gaat door: 'Ik voel me voor het eerst een oude man'

27 juli ASTEN - Het is momenteel erg stil in het klooster aan de Wilhelminastraat in Asten. Slechts acht paters van het Heilig Hart en nog enkele zusters wonen er nog in het immense klooster dat wellicht wordt omgebouwd tot gemeenschapshuis. Dat waren er ooit vijf keer zoveel.