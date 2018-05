'Kraneven in Ommel wordt zo een varkensstal'

Scholen­plan Asten blijft voor rumoer zorgen

24 mei ASTEN - Het leek alsof alles nog ter discussie staat. Drie ouders van Astense basisscholen hielden als inspreker voor de zoveelste keer een pleidooi om het huisvestingsplan te herzien. Maar dat is al afgekaart in de raadsvergadering van januari. Er werd in de commissie Burgers woensdag in principe alleen nog gesproken over een aangenomen motie waarin gevraagd werd alternatieven te onderzoeken en de communicatie te verbeteren.