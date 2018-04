Laatste jubileum voor Seniorcompas in Asten-Someren

Juridische strijd over bootcamps in Asten gaat door

24 april ASTEN - De juridische strijd over sporten in de Astense buitenlucht gaat maar door. Sportinstructeur Hennie van Deursen mag van de rechter een perceel aan de Bergweg gebruiken voor bootcamplessen. Het gemeentebestuur is het oneens met de rechter en gaat nu in hoger beroep.