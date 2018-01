Lintjes voor Willem-Jan van Golstein Brouwers en Hans Verhees uit Asten

Prinsenbal Carnavalsgroep de r’Ommelpotters in Ommel

13:42 OMMEL - Carnavalsgroep de r’Ommelpotters houdt op zaterdag 6 januari vanaf 20.30 uur haar prinsenbal in café-zaal Eijsbouts aan de Kluisstraat 1 in Ommel. Dan wordt bekendgemaakt wie de 46e prins van de r’Ommelpotters is en een jaar lang mag regeren over r’Ommelpottersland. De entree is 5 euro.