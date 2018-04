Mammoetskelet terug op vertrouwde plek in Klok en Peelmuseum in Asten

Formido Asten verhuist mogelijk naar naastgelegen woonwarenhuis

12:39 ASTEN - Bouwhandel Formido aan de Prins Bernhardstraat in Asten verhuist mogelijk naar het naastgelegen woonwarenhuis. Het huidige winkelpand wordt in september gesloten en maakt plaats voor woningbouw. Formido en pandeigenaar Vastgoedmaatschappij Van der Loo bekijken nu of de verhuizing mogelijk is. ,,Het is een optie, maar er is nog niets concreet. Het idee is om de volledige winkel over te huizen."