Man rijdt tegen boom in Asten: ernstig gewond in traumahelikopter naar ziekenhuis

Migranten Prinsenmeer Ommel: 'Oordeel niet voor je met ons gesproken hebt'

15 april OMMEL - Aan de muur in de woonkamer hangt een kleine zwart-wit afbeelding van Jezus Christus. Het is het enige zichtbare wat Zotal Palsint en zijn vrouw Erzsebet uit hun thuisland Roemenië hebben meegenomen. Ze verblijven zo'n vier maanden in een vrij standaard chalet met twee blauwe, lederen banken, gedateerde tv, een piepkleine badkamer en twee slaapkamers op Prinsenmeer in Ommel. Niet echt luxe, wel netjes. Ze geven er veel voor op.