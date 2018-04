Manege van Heijligers in Asten verbouwt weer om internationaal mee te kunnen

Ring uit Heusden is wrange herinne­ring aan Tweede Wereldoor­log

23 april OSPEL/HEUSDEN - Hij is 14 jaar oud wanneer hij de Avro-Lancaster EE198 brandend over zijn ouderlijk huis ziet vliegen. Die avond in juni 1943 storten zeven Britse bemanningsleden even later neer op de grens van Ospel en Heusden. De nieuwsgierige Harrie Vaes gaat de ochtend erna naar de rampplek. Vanwege het afgrijselijke aanzicht blijft hij maar kort, maar neemt hij wel een aluminium buisje van het toestel mee en maakt daar later een ring van. De inmiddels 89-jarige Vaes overhandigde die maandagmiddag aan enkele nabestaanden uit Engeland. ,,Mooi om te zien dat mijn ringetje nog waarde heeft voor iemand."