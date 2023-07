Mark (47) denkt bij elke stap aan zijn overleden neef, die meer dan 25 jaar lang in bed lag

Vlierdense schrijf­ster Cobi van Baars vertelt over nieuwe roman

DEURNE - De in Vlierden geboren schrijfster Cobi van Baars is 14 september te gast in Museum De Wieger. Nelly van Rijt, oud-hoofdredacteur van het Weekblad voor Deurne, interviewt haar over haar nieuwe roman De Onbedoelden.