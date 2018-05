Maximaal 384 buitenlandse werknemers op Prinsenmeer Ommel

OMMEL – Er mogen maximaal 384 arbeidsmigranten gehuisvest worden op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel. Een krappe meerderheid in de lokale politiek is hier voor, bleek donderdagavond. Hiermee wordt een plan van Oostappen en het gemeentebestuur, om vijfhonderd buitenlandse werknemers onder te brengen aan de rand van Ommel, terzijde geschoven.

Coalitiepartij CDA sprak met veel Ommelnaren die gevoelens van onveiligheid ervaren. Enkele gehoorde klachten: busjes van uitzendbureaus rijden hard door de Kluisstraat, er staan auto’s in de omgeving wild geparkeerd en het hek is op diverse plekken opengeknipt. ,,Er rijden ook busjes van uitzendbureaus via de hoofdingang naar binnen….Dus hoeveel zitten er echt? Het aantal van vijfhonderd staat niet in verhouding tot het aantal inwoners van Ommel”, zei Susanne de Groot.

Zij pleitte daarom voor een vergunning van drie jaar waarin staat dat er 384 migranten gehuisvest mogen worden. Ommelnaar Tiny van den Eijnden van D66-Hart voor Asten ging daarin mee. Volgens hem integreren de buitenlandse werknemers niet in de vier maanden die ze in de Peel verblijven. Zijn dorpsgenoten ervaren dat niet als prettig. ,,Bovendien is er alledaagse overlast zoals zwerfvuil en problemen met de verkeersveiligheid. Wij vinden 250 tot 300 acceptabel, maar we gaan mee in de wens van de dorpsraad die 384 goedkeurt.”

Het beslissende zetje voor 384 werd gegeven door PGA. Annemie Urlings begreep onder meer niet waarom het gemeentebestuur pas boetes uitdeelt als er vijf overtredingen zijn begaan. Door die stem komt het aantal tegenstanders sowieso uit op negen, in een raad met zeventien zetels.

Algemeen Belang en VVD (samen vijf zetels) waren de enigen die zich achter het gemeentebestuur en Oostappen schaarden. Paul Bakens (AB) zei dat arbeidsmigranten heel hard nodig zijn in deze regio. Hij pleitte ervoor om ieder half jaar met alle betrokkenen om tafel te gaan. Zodat afspraken in tegenstelling tot het verleden wel nagekomen worden. ,,Het wordt door elkaar napraten erger gemaakt. Uit gepresenteerde politiecijfers blijkt dat het goed gaat in de gemeente Asten. Het gesloten akkoord moet een kans krijgen.”